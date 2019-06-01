نجل منى عبد الغني يتعرض لحادث سير مروع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:
أعلنت الفنانة منى عبد الغني، تعرض نجلها لحادث سير مروع، ونتج عنه تحطم السيارة، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور "إنستجرام".
ونشرت مني صورا لها مع نجلها وصور للسيارة، وكتبت: "يارب لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك.. ابني حبيبي ربنا نجاه من حادث مروع بسبب سواق مقطورة ماشي في الطريق العكسي بعد الفجر. ربنا يحفظ أولادنا من كل سوء".
يذكر أن الفانة مني عبد الغني شارك في السباق الدرامي لرمضان الجاري، من خلال مسلسل "زلزال"، بجانب النجم محمد رمضان.
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