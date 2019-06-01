بالفيديو: الفنان حميد الشاعري يتحدث للمرة الأولى عن قصة هروبه من القذافي في ليبيا

روى المطرب والملحن الموسيقي الليبي – المصري، حميد الشاعري، كواليس خروجه من ليبيا في أواخر سبعينيات القرن الماضي، بسبب الرئيس الراحل معمر القذافي.

وتحدث “الشاعري”، خلال استضافته في حلقة أمس الجمعة، من برنامج “عايشة شو”، المذاع طوال شهر رمضان، عن تصرف من القذافي لم ينساه أبدا طوال حياته، وهي عندما أمر بحرق “الأورغ” الخاص به.

وأشار إلى أنه نال “الأورغ” كجائزة أولى من المدرسة، وقتما كان عمره 16 عاما، ولكنه فوجئ بحرقه إلى جانب آلات موسيقية أخرى في ساحة المدرسة، وذلك بحجة أنها “آلات غربية”.

ووصف حميد الشاعري مشهد حرق “الأورغ” الخاص به، الذي كان يعتبره مميزا جدا لديه، بأنه “موقف مؤثر” سيظل عالقا في ذاكرته للأبد.

وأكد حميد الشاعري أنه لم يكن لديه أي علاقة بالسياسة في ليبيا بسبب حرق الآلات الموسيقية، وأنه بعد ذلك الموقف، قرر أن يغادر ليبيا في عام 1978.