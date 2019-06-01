في العاصوف .. شاهد: الصحوي “سعد” وأعوانه يعتدون على محل ملابس نسائية ويكسرون مجسمات...

بثت قناة “MBC” مقطعًا مثيرًا بمسلسل العاصوف الجزء الثاني، والتي دار فيه حواراً بين الصحوي “سعد” صاحب محل التسجيلات الإسلامية، وأفراد جماعته عن منكر، ومطالبتهم بمشاركته في النهي عنه وكسب الثواب والأجر.

النهي عن المنكر

وبدأ المشهد بدخول أحد أعوان الصحوي “سعد” قائلاً له: “خير يا شيخ اتصلت بي وقلت تعال بسرعة فهل هناك أمراً جلل، فرد عليه “سعد” قائلاً: والله إنه لأمراً جلل فلدينا نهياً عن منكر وأحببت أن تشاركني فيه وتكسب الأجر”. وطلب “سعد” من أعوانه الذهاب معه، وبالفعل ذهبوا إلى محل ملابس نسائية، وعند وصولهم قال سعد أن هذا هو المنكر ويجب إزالته “قاصداً الملابس التي يتم عرضها على المجسمات خارج المحل”.

تمزيق الملابس

وقام سعد وجماعته بتكسير المجسمات، وتمزيق الملابس المغروضة خارج المحل، ثم دار حديث بين صاحب المحل والصحوي “سعد” حيث قال الأول أن هذه مجسمات صناعية والغرض منها عرض الملابس فقط، فرد عليه سعد قائلا: أنا قد حذرته اكثر من مرة قبل ذلك أن يزيل هذه الأصنام من المحل. واختتم المشهد بتحذير الصحوي سعد لصاحب المحل وأصحاب المحلات المجاورة بمنع وضع الأصنام والمجسمات خارج المحلات مرة أخرى حتى لا يتم إزالتها بهذه الطريقة.