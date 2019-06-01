حفلات عالمية في موسم الصيف بجدة.. والفنانة أديل على رأس المشاركين

أعلنت أكثر من صفحة عبر “تويتر” أن المغنية العالمية أديل ستحيي حفلاً ضخماً في مدينة جدة وتحديداً في مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك ضمن حفلات عالمية يتمّ التخطيط لها في موسم الصيف، أو كما أطلق عليه “موسم جدة”.

وسيشارك الفنان كريس براون في هذه الحفلات، إضافة إلى فنانين أجانب وعرب ومن بينهم وائل كفوري وإليسا وشيرين عبد الوهاب، إضافة إلى نجوم الخليج.