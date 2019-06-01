بالفيديو: حصة اللوغاني ترد على اتهامها بالتسبب في طرد أمل العوضي من برنامجها

ردت الإعلامية حصة اللوغاني بشكل مباشرة على اتهامها بأنها السبب، في طرد الفنانة أمل العوضي من برنامجها “لمسة فوز” الذي عرض في رمضان 2018.

حصة اللوغاني نفت في برنامج “خلك صالح” صلتها بمسألة طرد أمل العوضي من برنامجها الرمضاني، مشددة على أنها صدمت من هذه التهمة التي لا علاقة بها على الإطلاق.

وأوضحت حصة اللوغاني أن سبب طرد أمل العوضي من البرنامج معروف لدى الجميع، وفي النهاية فأمل هي ابنة التليفزيون الكويتي، وبالتأكيد استطاعت حل أزمتها بسلام.

وأضافت حصة اللوغاني أنها فوجئت بالإساءة التي وجهت لها على مواقع التواصل، بعد تداول شائعة أنها هي من تقف وراء طرد أمل العوضي من برنامجها.

كما أبدت حصة اللوغاني استغرابها من ربط اسمها بمسألة طرد أمل العوضي، متسائلة لو كان لديها هذه السلطة حقاً فلماذا تطردها في الأسبوع الأخير من البرنامج؟ فلماذا لم تخرجها من البرنامج من أوله؟

حصة اللوغاني عاتبت أمل العوضي بسبب موقفها من هذه الأزمة بعد زج اسمها بها، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى لو كانت خرجت لمحبيها وكشفت حقيقة الأمر.

وكانت أمل العوضي فوجئت بطردها من برنامج المسابقات “لمسة فوز”، بعد تصويرها 24 حلقة منه، لتكشف في تعليقها الأول على الأمر بأنها سمعت أحد الأشخاص خلال التصوير يطالب بعدم ظهورها مرة أخرى، مؤكدة على أنه كان هناك نية مسبقة لإيقافها ولا تعلم ما سبب ذلك.

وتردد أن سبب طرد أمل العوضي من برنامجها، يعود لارتدائها فستاناً وجده البعض جريئاً لتطل به في شهر رمضان.