كيم كارداشيان تشعرُ بالقلق.. والسببُ عودة علاقة كلوي وتريستان

عبّرت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان عن مخاوفها بشأن علاقة شقيقتها “كلوي” بلاعب السلة تريستان طومسون خلال حلقات مسلسل مواكبة عائلة كارداشيان KUWTK. وتم تصوير هذه الحلقة قبل أشهر من فضيحة طومسون مع عارضة الأزياء الأمريكية “جوردن وودز” ولكنها عُرضت الآن، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية. وفي المقطع الدعائي للحلقة القادمة من KUWTK، كشفت كيم أنها تشعر بالقلق حيال “كلوي” ووضعها مع تريستان، وتحديدًا في حقيقة أنها أعادته بعد أن خدعها مع العديد من النساء. وفي وقت التصوير هذه الحلقة، لم تكن فضيحة طومسون مع وودز قد حدثت بعد، وقالت كيم لإحدى صديقات “كلوي” في الحلقة إن أحد الأشخاص أخبر كلوي بأنها ستُصاب بالكثير من الأذى في قلبها لأن رجلها قد ألحق بها الأذى”.

وتحدّثت كيم مباشرة إلى الكاميرا، موضحةً: “أعتقد أنني أشعر بالقلق دائمًا بشأن كلوي، لا أعتقد أنه يمكنها نسيان ذلك”. وكانت قد كشفت الصحيفة البريطانية أن تريستان خان كلوي مع عارضة الأزياء “لاني بلير”، في أول حالة خداع تربط لاعب السلة بإحدى النساء، وسرعان ما تبعتها حالات أخرى بمزيد من النساء. ومع ذلك استمرت كلوي وتريستان في علاقتهما وأنجبا ابنتهما ترو في 12 أبريل 2018، إلى أن انفصلا للأبد في فبراير 2019 – وسط فضيحة الغش الثانية له، عندما خانها مع جوردين وودز الصديقة المقرّبة لشقيقة “كلوي”.