رومانسية شاكيرا وجيرارد بيكيه على شاطئ البحر – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــرد: شاركت النجمة العالمية شاكيرا الجمهور بصورة جديدة لها برفقة حبيبها لاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه.

وتظهر شاكيرا في الصورة بلقطة رومانسية مع جيرارد على شاطئ البحر. وحصدت الصورة مئات آلاف علامات الإعجاب بعد وقت قليل على نشرها عبر حساب شاكيرا الرسمي على موقع “إنستجرام” الشهير.

الجدير ذكره أن شاكيرا كانت قد استقرت في إسبانيا منذ عام 2011 حيث يلعب بيكيه في نادي برشلونة الإسباني وهو ما يحتّم عليه التواجد هناك في معظم فترات العام.