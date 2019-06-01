مجد موصللي رياضي في كليب شبابي بامتياز – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــرد: طرح الفنان اللبناني مجد موصللي أغنيته الجديدة “تكرم” على طريقة الفيديو كليب عبر قناته على موقع “يوتيوب” الشهير.
الأغنية كان قد بدأ بثها عبر أثير الإذاعات اللبنانية منذ ساعات، فتلقى موصللي عددًا من رسائل التهنئة عليها عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي.
الكليب شبابي من الطراز الرفيع، يعكس طابع الأغنية، ويظهر فيه مجد موصللي بفكرة مميّزة، فيلعب دور شاب رياضي يقع في نهاية العمل في حبّ إحدى الفتايات ويحاول الفوز بقلبها.
أغنية “تكرم” من كلمات عامر لوند، ألحان سليم سلامة وتوزيع وتسجيل عمر صباغ، أمّا الكليب فهو من إخراج هيفا فقيه وإنتاج شركة “تايغا” لصاحبها رجل الأعمال اللبناني إيميل برباري.
لمشاهدة فيديو كليب “تكرم”:
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