خاص- حقيقة عودة ريما كركي ببرنامج جديد

خلافاً لما نشرته احدى الصحف اللبنانية حول عودة ريما كركي الى تلفزيون الجديد، في برنامج “ايه في أمل”، علم موقعنا ان ريما كانت قد صورت منذ حوالي السنة (ابان عقد سابق مع الجديد)؛ ٣ حلقات لقصص اجتماعية مشوقة تحت هذا العنوان، وهي “حلقات خاصة”.

كركي لم تلتزم بعد مع اي محطة لبنانية بعدما انهت برنامجها “حكايتي مع الزمان” لصالح تلفزيون دبي والذي كان صداه ممتازًا.

وكما بات معلومًا أن ريما قد تخوض تجربة التمثيل الى جانب الاعلام، وهي قد درست مواد اساسية في التمثيل في الجامعة على يد الراحل زياد ابو عبسي الذي نصحها يومها باهداء شهادة ادارة الاعمال (دراستها الرئيسية) للاهل والتفرغ الى التمثيل.. يبدو ان النصيحة ستنفذ اخيرا!