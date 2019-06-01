عمرو دياب ودينا الشربيني تحت مجهر المُتابعين مُجددًا.. والسبب قميص!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن عمرو دياب هو النجم الغائب الحاضر، في مسلسل "زي الشمس" الذي تؤدي بطولته النجمة دينا الشربيني، التي تربطها علاقة بدياب منذ نحو عامين، حيثُ لاحظ متابعو المسلسل أن هناك بعض المشاهد التي تواجد فيها دياب بطريقةٍ مُبطّنة.

فقد قام رواد مواقع التواصل، بنشر صورةٍ لمشهدٍ من المسلسل، تظهرُ فيها الشربيني، وهي ترتدي قميصًا من الجينز باللون الأزرق، وبنطالاً واسعًا باللون البيج الغامق، وإلى جانبها صورةٌ للفنان عمرو دياب، وهو يرتدي ملابس مطابقةً لما ارتدته الشربيني، مأخوذة من إعلانه الأخير لشركة فودافون.

وفيما أشار بعضهم إلى أنها ربما استعارته منه لترتديه في المسلسل، وعلّقوا ساخرين بأنهم "بيوفروا"، و"هدومنا في دولاب بعض مالكو بس"، لفت انتباه آخرين أن أماكن أزرار القميص مختلفة، وذلك يعني أنها اشترت نسخةً نسائية من القميص.

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وهذه ليست المرة الأولى التي يلاحظ فيها الجمهور الإشارة إلى عمرو دياب، ففي الحلقة الأولى بدأت أحداث المسلسل على أنغام أغنية "القاهرة ونيلها" التي جمعت بين عمرو دياب ومحمد منير في دويتو غنائي قبل 3 أعوام، ليظهر بعدها في مشهدٍ يجمع الفنان أحمد داود بأبناء الفنانة ريهام عبد الغفور في المسلسل وهم يغنون أغنية "يتعلموا".

ودعا ذلك الجمهور إلى الاعتقاد حينها أن دينا الشربيني ليست فقط من تؤدي دور البطولة وإنما تضع لمساتها أيضًا في بعض المشاهد.