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" Little Mix " يستعد لإطلاق أغنية سينجل جديدة تحمل اسم Bounce Back

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن فريق "Little Mix" الغنائى عن قرب إطلاق أغنية سينجل جديدة تحمل اسم "Bounce Back"، ومن المقرر أن يتم إطلاق الأغنية بتاريخ 14 يونيو، و هو الخبر الذي تداوله عدد كبير من عشاق الموسيقي والغناء حول العالم .

يذكر أن فريق " Little Mix " بدء مسيرته الفنية في 2011 و يظب حتي الآن يحصد النجاحات ، و من اشهر الأغنيات التي قدمها الفريق " black magic " و " woman like me " و "  secret love song " ، و غيرهم .

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البوستر الترويجي للاغنية

 

 

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