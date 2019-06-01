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شكرا لقرائتكم خبر عن " Little Mix " يستعد لإطلاق أغنية سينجل جديدة تحمل اسم Bounce Back والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن فريق "Little Mix" الغنائى عن قرب إطلاق أغنية سينجل جديدة تحمل اسم "Bounce Back"، ومن المقرر أن يتم إطلاق الأغنية بتاريخ 14 يونيو، و هو الخبر الذي تداوله عدد كبير من عشاق الموسيقي والغناء حول العالم .
يذكر أن فريق " Little Mix " بدء مسيرته الفنية في 2011 و يظب حتي الآن يحصد النجاحات ، و من اشهر الأغنيات التي قدمها الفريق " black magic " و " woman like me " و " secret love song " ، و غيرهم .
البوستر الترويجي للاغنية
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