بريانكا شوبرا تنفي زيارتها لصديقتها ميجان ماركل بعد الولادة

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

الصداقة بين بريانكا شوبرا وميجان ماركل، دوقة ساسكس كانت موضوع نقاش للكثيرين، وفي أعقاب غياب ميجان ماركل عن حفل زفاف بريانكا ونيك جوناس في الهند، سرت شائعات بأن شوبرا غاضبة من نجمة SUITS السابقة وأن صداقتهما قد تدهورت.

تصاعدت التكهنات أكثر عندما لم تحضر بريانكا حفل “البيبي شاور” لطفل ميجان، ومع ذلك، كانت بريانكا شوبرا وزوجها نيك جوناس آخر من زارا وندسور للقاء ميجان وهاري والطفل أرشي، وفقًا لتقرير نُشر في The Sun البريطانية، فقد اختار الثنائي هدايا للطفل من مجوهرات Tiffany.

لكن المتحدثة باسم بريانكا شوبرا، كانت قد نفت في وقت لاحق صحة تقرير The Sun، الذي صدر يوم الجمعة 31 مايو ، وزعم أن النجمة البالغة من العمر 36 عامًا قد أعادت صداقتها “المنهارة” مع ميجان، 37 عامًا، من خلال زيارة طفلها.

على الرغم من اعتراف شوبرا بأن الهدايا كانت ستكون “فكرة رائعة” ، إلا أن الممثلة نفت في تغريدة شاركتها على حسابها بموقع تويتر، الشائعات، مشيرة إلى أنها كانت في لندن فقط من أجل العمل وانتقدت المصدر الذي قدم معلومات خاطئة .

وكتبت شوبرا مضيفة “رغم أن هذه أفكار رائعة ... هذه القصة غير صحيحة ، وكنت بالفعل في المدينة للعمل” ، آمل أن يبدأ “هذا المصدر” في التحقق من وقائعهم في كثير من الأحيان. “

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يعود تاريخ صداقة شوبرا مع دوقة ساسكس إلى عام 2016 ، عندما التقت الاثنتان في عشاء ELLE Women in Television، قالت شوبرا للناس عن صداقتهما في سبتمبر 2017: “لقد أصبحنا أصدقاء ، مثل فتاتين.”

دشنت شوبرا صفحة Instagram الخاصة بـ ميجان Meghan، عندما شاركت نجمة Suits السابقة صورة للثنائي بعد أن شاهدوا Hamilton معاً في مسرح Broadway، وكانت شوبرا أحد المشاهير في قائمة الضيوف المرصعة بالنجوم لزفاف ميجان وهاري في حفل زفاف ملكي خرافة في 19 مايو.

وعلى الرغم من أن ميجان انتقلت لتكون مع زوجها وتتولى واجبات عضو كامل العضوية في العائلة المالكة ، إلا أن شوبرا كانت تؤكد سابقًا أن البعد والمسافة لم تؤثر على روابطهما.

في وقت سابق من هذا الشهر ، شوهدت بريانكا تحرق السجادة الحمراء ، مع زوجها نيك ، عندما ظهروا لأول مرة في مهرجان كان السينمائي 2019.