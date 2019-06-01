الفنانة تابسي بانو تشتري شقة جديدة

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

اشترت الفنانة الهندية تابسي بانو شقة جديدة في مومباي، وأعربت عن سعادتها لان شقيقتها شاجون سوف تقوم بعمل الديكورات الداخلية للشقة الجديدة. ووفقا لمصدر، اشترت الممثلة الشقة في المبنى الذي تقيم فيه حاليا في ضواحي مومباي.

قال المصدر بحسب موقع news18 “عندما سمعت عن بيع الشقة اسرعت لشرائها، ستقوم شقيقتها بعمل التصميم الداخلي، وقد بدأوا العمل بالفعل في المنزل”.

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ومرورًا على نشاطها الفني والسينمائي، تتطلع ممثلة Pink إلى عرض أحدث أعمالها السينمائية في الوقت الحالي فيلم Game Over، حيث تجسد شخصية فتاة تكافح هوية غامضة في فيلم من إخراج اشوين سارافانان.

الفيلم من إنتاج Reliance Entertainment بالتعاون مع Y Not Studios لانوراغ كاشياب، ومن المقرر عرض الفيلم بدور العرض السينمائي عنه في 14 يونيو.

ينتج انوراغ فيلم آخر لـ تابسي جزء جديد من Saand Ki Aankh، والتي كانت قد انتهت مؤخرا من تصويره مع بهومي بندكار، ويتناول الفيلم قصة قناصين كبار السن في الحياة الحقيقية من ولاية أوتار براديش.