أحمد فهمي يخضع لجراحة بسبب «الواد سيد الشحات»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتهى الفنان المصري أحمد فهمي من تصوير مشاهده كاملة في مسلسل «الواد سيد الشحات»، والذي تم عرضه في شهر رمضان لهذا العام.

أحمد فهمي وفريق عمل المسلسل كانوا يكثفون ساعات التصوير لأكثر من 20 ساعة في اليوم، للانتهاء من التصوير واللحاق برمضان، مما سبب حالة من الإرهاق للجميع.

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الفنان المصري يحتاج لإجراء عملية جراحية في إصبع يده اليمنى، حيث تعرض لقطع في الوتر، وتمزق، ولكنه تحامل على نفسه طوال الفترة الماضية لحين الانتهاء من التصوير، واعتمد على مسكنات أعطاها له الطبيب.

أحمد فهمي نقل أيضا للمستشفى منذ أيام بعد تعرضه للإغماء أثناء التصوير بسبب حالة التعب التي يتعرض لها.

مسلسل “الواد سيد الشحات” تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى.

العمل يجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن “توتا” ومحمد محمود، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على خلال الحلقات.