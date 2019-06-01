أحمد مالك: لم أستحم لمدة 3 أسابيع لهذا السبب وزملائي اشتكوا من رائحتي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري أحمد مالك عن بعض أسراره الشخصية والفنية والتي لا يعرف الجمهور عنها شيئا.

أحمد مالك قال إنه مرتبط عاطفيا، ولم يذكر اسم حبيبته، وأكد أن كل ما ينشر عن وجود علاقة حب بينه وبين الفنانة جميلة عوض أو الفنانة سلمى أبو ضيف مجرد شائعات.

الفنان الشاب أكد أن انتشار هذه الشائعات سببه أنه وجميلة وسلمى من جيل واحد، وأن هناك علاقة صداقة قوية بينهما.

أحمد مالك تحدث أيضا عن انتماءاته في كرة القدم وكشف أنه يشجع نادي الزمالك، بينما يحب أن يشجع أيضا ليفربول بسبب اللاعب المصري محمد صلاح.

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الفنان المصري قال إنه أثناء تصوير فيلم «اشتباك» اضطر لمتطلبات الشخصية ألا يستحم لأكثر من 3 أسابيع، مما جعل زميلته مي الغيطي وعدد آخر من الممثلين يشتكون للمخرج بسبب رائحته الكريهة.

أحمد قال إنه بدأ حياته الفنية في الخامسة من عمره، ويعتبر مسلسل «الجماعة» نقلة مهمة في تاريخه الفني.

الفنان الشاب أكد أنه لم يرفع أي دعوى قضائية في حياته إلا مرة واحدة وللأسف خسرها.

أحمد مالك قال إنه يدرس الرقص المعاصر حاليا، ويحضر لفيلم أمريكي يشارك به، موضحا من خلال برنامج «25 سؤال»،والذي يعرض على قناة العربية السعودية، أنه يرى أن الفنان أحمد زكي ومحمود مرسي أهم نجمين في السينما المصرية.