جيسيكا بيل تخطف الأنظار فى شوارع ميامى.. صور

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
اسطاعت النجمة والممثلة الأمريكية جيسيكا بيل، أن تخطف الأنظار، من خلال ظهورها بإطلالة رائعة فى شوارع مدينة ميامي مؤخراً، خلال الساعات الماضية.
النجمة العالمية ظهرت في مجموعة من الصور، رصدتها لها عدسات مصوري الباباراتزي وتناقلتها المواقع العالمية التي أفردت تقارير لها وسط التأكيد على عدم ظهور زوجها المطرب والممثل العالمي جاستين تيمبرليك.
على جانب آخر احتفل زوجها جاستين تيمبرليك مؤخراً بوصول أغنية Can’t Stop The Feeling الذى طرحها عام 2016 إلى رقم كبير حيث كسرت حاجز المليار على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
وكانت النجمة العالمية جيسيكا بيل، قد خلقت روح، من البهجة والسرور على مرتادي صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “انستجرام”.
ونشرت النجمة العالمية، فيديو وهي تأكل كعكة بطريقة طفولية مضحكة، إضافة إلى صورة أظهرت بقايا الطعام حول فمها.
النجمة البالغة من العمر 36 عاما، نشرت أيصا صورة أظهرت مدى اهتمامها بالظهور بإطلالة طبيعية حيث لم تضع أي ” مكياج ” بالصورة و هو ما اظهر مدى جمال وجاذبية وجهها.
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