كاتي هولمز تعيش اسعد لحظات حياتها بعد ارتباطها بنجم شهير.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تعيش النجمة والممثلة الأمريكية كاتي هولمز، أفضل حالاتها حالياً، وذلك بعد إعلان ارتباطها بالنجم العالمي جيمى فوكس، بعدما أعلنا عن علاقتهما فى وقت سابق.

الثنائي كانا حريصين على إبقاء علاقتهما فى الخفاء، بعيداً عن الأنظار لفترة طويلة بسبب قضايا بينها وبين النجم توم كروز عقب انفصالهما فى عام 2012 مما كان يقتضى بناء على تلك النزاعات ألا ترتبط لمدة خمسة أعوام.

وظهرت النجمة العالمية بالأمس داخل مدينة نيويورك وهى فى غاية السعادة مثلما التقطت لها الصور التي ظهرت فيها وهى ترتدى فستان مميز في شوارع المدينة.

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وكانت النجمة العالمية قد دخلت في علاقة عاطفية مع جيمي فوكس في عام 2013 وذلك بعدما انفصلت عن زوجها النجم توم كروز عام 2012، كما أن لديها طفلة تدعى سوري من زوجها السابق النجم العالمي توم كروز.

وعلى جانب أحر، شاركت كاتي هولمز في فعاليات حفل “American Ballet Theatre Spring Gala ”، لعام 2018 والذي أقيم بدار الأوبرا متروبوليتان في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

النجمة العالمية، البالغة من العمر 39 عاما، وطليقة النجم العالمي الشهير توم كروز، خطفت الأنظار بإطلالة مميزة، حيث ارتدت كاتي، فستان قصير Floral باللون الأزرق.

كما أصطحبت كاتي هولمز، معها خلال الحفل السنوي ابنتها سوري كروز، البالغة من العمر 12 عاما، وظهرت الأخيرة بإطلالة متشابهة لإطلالة والدتها.