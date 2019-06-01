رانيا فريد شوقي تدعو زملاء الدراسة على السحور.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

أقامت الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي حفل سحور في منزلها لدفعتها من معهد الفنون المسرحية.

الفنان أحمد زاهر الذي كان ضمن الموجودين نشر عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، صور من السحور الذي حضره محمد عبدالحافظ، إيمان أيوب، نضال الشافعي، ومحمود عبدالمغني.

زاهر هنأ رانيا بمناسبة شهر رمضان، وتمنى أن يجتمعوا كل عام في منزلها، وشكرها على الدعوة، وكشف أن الفنان أحمد رزق وأحمد عزمي تغيبا لظروف خاصة بهما.

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الصور ظهرت فيها أيضا الفنانة سميرة محسن التي تتلمذ على يديها كل هؤلاء الفنانين في المعهد، وعكست الصور قوة العلاقة بينهما.

الصور حازت على إعجاب جمهور الفنان أحمد زاهر، وتلقى الفنان عدد من التعليقات الإيجابية.

رانيا فريد شوقي من مواليد عام 1974، ابنة الفنان فريد شوقي، تتغيب عن السباق الرمضاني هذا العام، وقد شاركت العام الماضي في مسلسل «عوالم خفية»، مع الفنان محمد رمضان.

أحمد زاهر ظهر في الحلقات الماضية من مسلسل «ولد الغلابة»، كضيف شرف مع الفنان أحمد السقا، وحقق دوره النجاح المطلوب.