عين الحسود تصيب منة فضالي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

تعرضت الفنانة المصرية منة فضالي لأزمة صحية شديدة كشفت عن تفاصيلها من خلال حسابها على موقع «فيس بوك».

منة كتبت عبر حسابها الخاص: «حرارتي 39 بقالها 3 أيام ومش بتنزل مش عارفة التركيز على أنا ليه بس ارحموني اشمعنا أنا مش بركز مع حد».

جمهور الفنانة المصرية تمنى لها الشفاء العاجل، ونصحها بالإكثار من الدعاء وبقراءة القرآن، وذلك من خلال عدد من التعليقات.

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منة عرض لها مؤخرا وقبل شهر رمضان مسلسل «قيد عائلي»، مع عدد من النجوم ومن بينهم عزت العلايلي، صلاح عبدالله، محمد نجاتي، بوسي، وميرفت أمين.

الفنانة المصرية تتغيب عن الموسم الدرامي لهذا العام، وأكدت أنه لم يتم عرض عمل مناسب عليها، بينما تشهد حالة من النشاط الفني خارج الموسم.

منة تنتظر عرض الجزء الثاني من مسلسل «أفراح إبليس»، والذي يشارك به عدد من النجوم ومنهم جمال سليمان، ومحمد عادل، وصابرين، ومنى عبدالغني.

الفنانة الشابة عرض لها في الموسم الرمضاني الفائت مسلسل «سلسال الدم»، والذي شاركت به مع عدد من النجوم ومنهم عبلة كامل ورياض الخولي.