خالد أرغنش يتعرض للضرب ويُعلّق: “بدأت الإجراءات القانونيّة اللازمة”!

متابعة بتجــــــــــرد: تعرّض الممثل التركي خالد أرغنش لاعتداء جسدي أثناء تواجده في سيارته في زحمة السير من قبل شخصين مجهولي الهويّة صباح اليوم.

خالد كتب عبر خاصية ال “story” عبر صفحته الخاصة على موقع إنستغرام تفاصيل الإعتداء قائلاً: “تعرّضتُ صباح اليوم للتّهديد والإهانة والإعتداء الجسدي من قبل شخصين في السيارة ما يُعرض السلامة المروريّة للخطر”.

وتابع خالد: “لقد بدأت الإجراءات القانونيّة اللازمة أمام السلطات المختصّة، وسأُتابع هذه القضيّة مستخدماً جميع حقوقي القانونية المتعلّقة بهذا السلوك”.

يُذكر أنّ خالد أرغنتش يشارك في فيلم “كازابلانكا” الذي سيُعرض في عيد الفطر إلى جانب الممثل المصري أمير كرارة وعدداً من النّجوم.