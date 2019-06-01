كارول سماحة نجمة افتتاح مهرجان موازين وهذا ما قالته

متابعة بتجــــــــــرد: أعربت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن سعادتها بإحياء حفل افتتاح “مهرجان موازين إيقاعات العالم” لهذا العام.
ونشرت كارول عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي البرومو الخاص بالحفل وبتعليقها عليه كتبت: “سعيدة بافتتاح مهرجان موازين المغرب على مسرح النهضة، إحتفالا بيوم الموسيقى العالمي”.
ومن المقرر أن يقام الحفل مساء يوم الجمعة ٢١ حزيران/يونيو حيث ستقدّم كارول سماحة خلاله باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة.
على صعيد آخر، تستعد كارول سماحة، لطرح أغنية جديدة في فترة عيد الفطر وذلك مع بداية موسم الصيف. الأغنية باللهجة المصرية، ولم تستقر كارول حتى الآن على الاسم النهائي لها.
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