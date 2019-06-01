عمل غنائي جديد يجمع داليا مبارك وعلي صابر

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت الفنانة داليا مبارك عن تحضيرها لعمل غنائي جديد، من ألحان علي صابر، وتوزيع ميثم علاء الدين، حيث من المتوقع طرحه خلال الفترة المقبلة.
وشاركت “داليا”، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستقرام”، بمقطع فيديو لها من داخل الاستوديو، ظهرت فيه برفقة الملحن علي صابر، وعلقت عليه قائلة: “انتظرونا”.
وتستعد الفنانة داليا مبارك لإحياء حفل غنائي يوم الأربعاء 12 يونيو الجاري، في مركز جدة للمنتديات والفعاليات، حيث من المتوقع أن تقدم باقة من أجمل أعمالها الغنائية القديمة والجديدة.
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