قبل زيارته إلى بريطانيا.. “ترامب” يصف دوقة ساسكس بلفظ بغيض

متابعة بتجـــــــــرد: أعرب الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، عن دهشته إزاء التعليقات التي أدلت بها دوقة ساسكس عنه عندما اُنتخب رئيسا في عام 2016، قائلا: “لم أكن أعلم أنها بغيضة وعدائية”.

وبالعودة إلى هذا العام، كانت “ميغان ماركل” وصفت “ترامب” أنه كاره للنساء، ومثير للفتنة والشقاق، وكانت تؤيد منافسته “هيلاري كلينتون”، حيث قالت إنها لا تريد أن تعيش في هذا النوع من العالم الذي يرسمه “ترامب”، مضيفة أنها ستؤيد “هيلاري” لا لأنها امرأة بل لأن “ترامب” جعل من السهل عليها ألا تختاره.

من جهة أخرى، بعد وصف “ترامب” لـ”ميغان” بالبغيضة في مقابلته مع “ذا صن” البريطانية، أثنى على رؤيتها كجزء من العائلة المالكة بقوله: “ستكون أميرة أمريكية جيدة جدا”، ويأمل أن تنجح.

تأتي هذه الكلمات الرقيقة للأم الجديدة مخالفة لنهجه المعتاد لمنتقديه، وبدا حريصا على الابتعاد عن الرد على تعليقات دوقة ساسكس التي ترجع إلى مقابلة لها في عام 2016، وقال أيضًا إنه يأمل أن تكون “ميغان” بخير بعد ولادة طفلها الرضيع “ارشي”.

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وفي حديثه قبل زيارته للمملكة البريطانية يوم الاثنين، كشف الرئيس “ترامب” أيضا أنه يتطلع إلى مقابلة الملكة، واصفا إياها بأنها شرف عظيم، مؤكدا أنه لم يدرك أن “ميغان” لن تكون حاضرة بين أفراد العائلة المالكة التي ستجتمع معه، من ضمنهم الأمير تشارلز والملكة والأمير هاري.

رسميًا، لن تكون “ميغان” في استقبال رئيسها؛ لأنها في إجازة أمومة، والاحتمال الآخر هو تجنب الصدام المحرج مع الرئيس الأمريكي.