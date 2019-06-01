هبة نور تثبت نجوميتها في حرملك

متابعة بتجـــــــــرد: ربما كانت من أكثر الأمور الملفتة في مسلسل حرملك، الذي بدأ عرضه منذ بداية الموسم الرمضاني الحالي على قناة MBC وقناة LBC، بالإضافة لإنتاجه الضخم، هو تقديمه مساحات جديدة للفنانين، وفتح الباب أمام مواهب النجوم لتبرز بشكلٍ أوسع وأضخم، ومن بين هذه المواهب كانت الفنانة السورية هبة نور، والتي تلعب دور زمردة إحدى جواري الخان، ولاحقاً جارية في حرملك الكيخي جاد باشا.

تبرز هبة نور في هذا العمل بشكلٍ مختلفٍ تماماً عن ظهوراتها السابقة، وإن كانت قد أثبتت نفسها في الساحة الفنية أكثر من مرة، إلا أن المشاهدين لم يستطيعوا معرفة حجم إمكانياتها الفنية كما عرفوها اليوم من خلال دور زمردة، حيث تنتقل هبة نور من الأدوار التي تحاكي جمالها فحسب، إلى دورٍ يحمل أبعاداً وتركيبات خاصة، بحضورٍ استطاع تثبيت نفسه لدى الجمهور، وطبع بصمته الخاصة، فلم يعد يكفي أن يقال عن نور أنها النجمة الجميلة، بل هي النجمة الموهوبة وممثلة حقيقية، دون التقليل من دور جمالها في حضورها اللافت.

نتعرف على زمردة (هبة نور) مع بداية العمل، كفتاةٍ في الخان، حيث كانت تبدو من الجواري المقربات من كبيرة الخان قمر (سلافة معمار)، فتسر لها وتتسامر معها، وتنقل لها هموم الفتيات الأخريات، وإن كان واضحاً أن زمردة لا تحبذ قمر ولا تثق بها، حيث يقدم لنا العمل هذه الشخصية بأنها تحمل الكثير من الطيبة والرقة والألم، فتهتم بنساء الخان وتصادقهن، وتهتم بسمعتها وحضورها.

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بعد فترة ترسل قمر بزمردة إلى حرملك الكيخي الجديد جاد باشا (جمال سليمان)، وتطلب منها التقرب منه، وهنا نرى الكيخي الصلب وهو يلين أمام جمال ومواهب زمردة، ويحزن لحزنها، ويهتم لمرضها، وكحال الشخصيات الأخرى في هذا العمل، فإن الشخصية تتطور بعد عدة حلقات من العمل، وتبدو أوضح المعالم، إلا أنها ما زالت مجهولة المصير، وما زلنا ننتظر معرفة ما تخبئه لنا.

هبة نور فاجأت الجمهور والنقاد في هذا الدور، وأثبتت أنها ممثلة من الدرجة الممتازة، وقادرة على أن تكون من نجوم الصف الأول، ما أن يأتيها الدور المناسب والمساحة المناسبة لإبراز إمكانياتها الفنية، وهذا ما قدمه لها حرملك، فلم يخطئ المخرج تامر اسحق باختياره، ولم يخسر رهانه في زمردة، بل قدم لنا نجمةً نعلم أننا سننتظرها دوماً في المواسم الرمضانية المقبلة، وفي الحلقات المقبلة من مسلسل حرملك.