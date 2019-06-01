عمرو سلامة: اقتربتُ من تحقيق حلم عمري.. والهجوم على مي عز الدين أمر طبيعي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعرب المخرج المصري عمرو سلامة عن سعادته لاقترابه من تحقيق حلم عمره في تحويل قصص "ما وراء الطبيعة" تأليف الدكتور أحمد خالد توفيق إلى عمل درامي ضخم، حيث تعاقد مع شركة نتفليكس العالمية لإنتاج فكرته.

كما قال سلامة لـ"فوشيا" إن الهجوم على الفنانة المصرية مي عز الدين بسبب أدائها الكوميدي في مسلسل "البرنسيسه بيسة" يعد أمرًا طبيعيًا لأن أي شخص يقوم بعمل عام مُعرّض للإشادة والنقد، والفنان أو الشخص القوي هو الذي يستطيع الاستفادة من هذا النقد ويبدأ من جديد.

وكشف المخرج المصري عمرو سلامة عن الأعمال الدرامية التي يتابعها في رمضان الجاري وسبب متابعته لمسلسل "قابيل" تحديدًا.