وصفته بـ"كاره النساء".. ترامب يردّ على ميغان ماركل بقسوة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شنّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، هجومًا على ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، بعدما وصفها بالفتاة "الكريهة"، وذلك ردًا على تصريحاتها تجاهه قبل سنوات.

وكانت ميغان ماركل، المولودة في لوس أنجلوس، قد اتهمت ترامب بأنه "كاره للنساء" ومُثير للخلاف"، في تصريحات سابقة، وذلك خلال حملته الانتخابية عام 2016، مُتعهدة بأنها ستُدلي بصوتها إلى منافسته هيلاري كلينتون.

وخلال لقاء مع صحيفة "ذا صن" البريطانية، أكّد ترامب أنه يشعر بالصدمة تجاه تصريحات ميغان آنذاك، قائلاً: "لم أكن أعلم بهذا، ما الذي قد أقوله تعليقًا على هذا، لم أكن أعلم أنها كريهة".

لكن المفاجئ في الأمر، أن ترامب توقع أن تشكّل ميغان ماركل "أميرة بريطانية جيدة"، وقال:"أتوقع أن تؤدي دورها بشكل جيد، وأتمنى أن تنجح في هذا".

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وتأتي تصريحات دونالد ترامب عن ميغان ماركل، قبل زيارته هو وزوجته ميلانيا ترامب إلى بريطانيا، من 3 إلى 5 يونيو/حزيران.

ولن تتواجد ميغان ماركل لاستقبال ترامب، بسبب قضائها لإجازة الأمومة حاليًا، مع مولودها الأول من الأمير هاري "آرتشي".