متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحدثت النجمة اللبنانية، ماغي بو غصن، عن الأصداء التي صاحبت مسلسل "بروفا" الذي شاركت فيه خلال الموسم الدرامي الرمضاني الحالي.
وألقت ماغي في مسلسلها الرمضاني الضوء على مختلف القضايا الإنسانية التي يعاني منها المراهقون في مجتمعنا، بطريقة فريدة من نوعها، حيث أدت دور البطولة برفقة الممثل المصري أحمد فهمي، والممثل وسام صباغ.
كما تطرقت النجمة اللبنانية في حديثها إلى المقلب الذي تعرضت له في برنامج "رامز في الشلال"، كاشفة عن حقيقة اتفاقها مسبقًا مع القائمين على البرنامج أم لا.
كانت هذه تفاصيل خبر ماغي بو غصن: كسبت الرهان في "بروفا".. وهذه رسالتي لرامز جلال! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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