شكرا لقرائتكم خبر عن بلاك تيما تطرح ألبوم جديد بعنوان "لون الكاكاو" فى عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق "بلاك تيما" أمير صلاح وأحمد بحر ومحمد عبده، طرح ألبومهم الجديد "لون الكاكاو"، فى ايام عيد الفطر المقبل، على يوتيوب. ويضم الميني ألبوم 5 أغاني متنوعة، ويعد نقله موسيقية كبيرة لـ"بلاك تيما"، تولى توزيعه هاني ربيع وتعاونوا فيه مع الشعراء منتصر حجازي وميدو زهير وألحان محمد عبده وأمير صلاح الدين، مهندس صوت ماهر صلاح. Advertisements وكان الفريق قد انتهى الأسبوع الماضي من تصوير photo session خاص بـ الميني ألبوم داخل إحدى الاستوديوهات الخاصة.

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