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شاروه خان يحقق أمنية معجبة فى الـ 50 من عمرها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق نجم الهندي العالمي شاروه خان امنية معجبة في عمرها ال 50 حيث ناشدته لمقابلته احتفلا بعيد ميلادها ،وهو ما قال خان بتلبيته.

 

استقبل شاروه خان معجبته في مكتبة بمومباي وقام بالتوقيع لها علي شال من القماش قامت هي بتصميمه فهي مصممة ازياء واكسسوارات

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ويبدو ان تلك المعجبة مهووسة بنجوم الهند حيث نشرت علي صفحتها بموقع انستجرام صورة لها من النجم الهندي امير خان والذي قام بالامضاء لها علي نفس الشال الذي قام بتصميمه. 

 

 

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