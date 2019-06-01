شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مايلي سايروس تطلق ألبومها الغنائى الجديد " She Is Coming " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلقت النجمة العالمية مايلي سايروس البومها الغنائي الجديد و الذي يحمل اسم " She Is Coming " وذلك أمس الجمعة ، وهو الالبوم الاول لمايلي سايروس منذ 2017 .

وقد نشرت مايلي سايروس البالغة من العمر 26 عام علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " مقطع فيديو قصير باللون الابيض و الاسود لكي تروج لألبومها الجديد الذي ينتظره الملايين من محبيها و متابيعيها بشتي انحاء العالم ، و حقق التقطع أكثر من 1.8 مليون مشاهدة خلال يوم واحد فقط .