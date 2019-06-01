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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد جين فوندا ولي لي توملن بكواليس تصوير مسلسلهما Grace and Frankie والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور النجمة العالمية جين فوندا ( 81 عام ) دورها في مسلسل " Grace and Frankie " بموسمه السادس وذلك في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الامريكية، وكانت تشاركها تصوير بعض المشاهد النجمة الأمريكية لي لي توملن ذات الـ ( 79 عاما ) .
و ظهرت بعدد من الصور التي التقطت للنجمتين خلال تبادلهن أطراف الحديث بكواليس تصوير المسلسل ومن المقرر أن يتم عرضه في بداية العام المقبل .
يشارك جين فوندا و لي لي توملن في المسلسل عدد كبير من نجوم العالم، و من أبرزهم سام وترستون و مارتن شين و بروكلين ديك وغيرهم
من الكواليس
من الكواليس
من الكواليس
من الكواليس
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