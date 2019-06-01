زلزال الحلقة 26..محمد رمضان ينجح فى هزيمة تجار سوق الفاكهة ويتفوق على الكل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نحج زلزال – محمد رمضان فى أحداث الحلقة الـ 26 من مسلسل "زلزال"، فى هزيمة معلمين وتجار سوق الفاكهة وحصل على الفاكهة من خارج السوق، بعد استطاعته إحضار بضاعة من التجاربالعياط بمساعدة "الاستاذ زهدى" – أحمد صيام – والمحامى، وأصبح أكبر تاجرفي السوق ويقيم يومياً مزاد على البضاعة ويكسب من ورائه وسط حسرة كبيرة من باقي التجار في السوق. Advertisements مسلسل "زلزال" يعرض على شاشة dmc، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى، محمد سليمان، تامر ضيائى مصطفى منصور، يوسف عثمان، حنان سليمان، لمياء كرم.

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