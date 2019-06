شكرا لقرائتكم خبر عن كيندال جينر وكايا جربر بعرض أزياء Alexander Wang.. ودافيدسون مفاجأة العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبهرت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيندال جينر نجمة " The Keeping Up With The Kardashians " عشاقها و محبيها أمس خلال مشاركتها بعرض أزياء " Alexander Wang " الذي أقيم في مركز روكفلر في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ، وكانت من أبرز الوجوه المشاركة بالعرض النجمة و السوبر موديل كايا جربر .

وظهرت كايا جربر و كيندال جينر علي منصة العرض امام الجمهور مرتديات ملابس " كاجوال " باللون الابيض ، بينما كان مفاجأة العرض مشاركة النجم بيت دافيدسون حيث قابله الحضور بتصفيق حار منذ اللحظة الأولى لظهوره علي الـ runway .



من العرض



كايا جربر (1)



كايا جربر (2)



كايا جربر (3)



كايا جربر (4)

Advertisements



كيندل جينر (1)



كيندل جينر (2)



كيندل جينر (3)



بيت دافيدسون (1)



بيت دافيدسون (2)