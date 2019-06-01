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شكرا لقرائتكم خبر عن كيندال جينر وكايا جربر بعرض أزياء Alexander Wang.. ودافيدسون مفاجأة العرض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبهرت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيندال جينر نجمة " The Keeping Up With The Kardashians " عشاقها و محبيها أمس خلال مشاركتها بعرض أزياء " Alexander Wang " الذي أقيم في مركز روكفلر في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ، وكانت من أبرز الوجوه المشاركة بالعرض النجمة و السوبر موديل كايا جربر .
وظهرت كايا جربر و كيندال جينر علي منصة العرض امام الجمهور مرتديات ملابس " كاجوال " باللون الابيض ، بينما كان مفاجأة العرض مشاركة النجم بيت دافيدسون حيث قابله الحضور بتصفيق حار منذ اللحظة الأولى لظهوره علي الـ runway .
من العرض
كايا جربر (1)
كايا جربر (2)
كايا جربر (3)
كايا جربر (4)
كيندل جينر (1)
كيندل جينر (2)
كيندل جينر (3)
بيت دافيدسون (1)
بيت دافيدسون (2)
بيت دافيدسون (3)
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