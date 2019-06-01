محمد هنيدي وآسر ياسين يخوضان تحدي "من الأوسم؟".. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

دخل الفنان محمد هنيدي في تحدي أمام الفنان آسر ياسين، موجهًا سؤال للجمهور على "فيسبوك"، بشأن من أكثر وسامة هو أم آسر، في صورة بطاقة تحقيق الشخصية.

ونشر "هنيدي" صورة بطاقته بجانب آسر، وكتب تحت كل صورة "محمد كبدي هنيدي" و"آسر قلبي ياسين".

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وانهالت تعليقات الجمهور والمتابعين في حالة من الانقسام، وننشر أبرزها في السطور التالية...

ومن بين التعليقات: "حد يشيل صورة المرحوم ده من هنا، أنا بحبك أووي يا هنيدي مش عشان بضحكني ولا نجم ومشهور وكدا لا خالص عشان إحنا طول بعض ولازم نقف جمب بعضينا عشان دولة عالم كلها احقاد من ال زي وزيك"، "ايه اللي بتقوله ده يا هنيدي، آسر طبعا"، "البنات: آسر طبعا".

وكتب آخرون: "لا منا مش قليلة الذوق عشان أقول آسر واكسفك انت طبعا ياهنيدي"، "أنا في حياتي مشوفتش وسامة بالشكل ده"، "عفت الشربيني اكتر وسامة"، "أسر ولا هنيدي يا طه ؟ بتقولي إيه يا إما..هنيدي طبعًا"، "مع إنك يا هنيدي متصور بتليفون أرضي بس صورتك أحلى".