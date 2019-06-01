بعد مروره بوعكة صحية.. شاهد تعليقات رواد "تويتر" عن حسن حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تصدر الفنان القدير حسن حسني، "ترند" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد تعرضه لأزمة صحية ونقله للعلاج بأحد المستشفيات، وإعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسي بتكفلها بمصاريف علاجه.

وحرص عدد كبير من الجمهور ومتابعي السوشيال ميديا عبر "تويتر"، على التعليق علي الأزمة الصحية التي تعرض لها القدير حسن حسني ونستعرض أبرز التعليقات في السطور التالية..

كتب أحدهم "ربنا يشفيه يارب.. من أحسن الناس اللي وضعت بصمة في المجال الفني بجد"، وعلق آخر "حسن حسني تفاحة الشاشة كريزة السينما، أب لكل الفنانين ولينا إحنا كجمهور.. ربنا يشفيك يارب"، وغرّد ثالث "كان شكله مريض جدًا في ابو جبل ولما عملوا ان شخصيته ماتت فى المسلسل اتضايقت الحقيقة، قلت بيبشروا على الراجل حرام عليهم، ربنا يشفيه ويخفف عنه.. ادعيله يا نجم في العمرة".

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وانهالت التعليقات التي تدعو له بالصحة والعافية، ومن بينها التعليقات أيضًا: "الله يعطيه الصحة والعافية"، "ربنا يشفيك يا عم صلاح"، وعن تكفل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعلاجه، غرّد أحد رواد الموقع "ده طبعًا حق مشروع لأى حد عضو نقابة مهما كان متيسر ماديا او شخصية مشهورة. ويبقى نوع من التقدير الأدبي والمعنوي للشخص اكتر من انها أمور مادية، أحمد زكي الله يرحمه كمان كان بيتعالج على حساب الدوله بأمر رياسي".

وكانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكي، أصدرت بيانًا صحفيًا، وجهت فيه الشكر للمنتج تامر مرسي، وقالت النقابة في بيانها: "يتقدم مجلس نقابة المهن التمثيلية بخالص الشكر والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على رعايتها وتكفلها بعلاج الفنان الكبير حسن حسني، وهو واحد من رموز الفن المصري والعربي، وما قدمته الشركة المتحدة هو تكريم للفن والفنان المصري".

يذكر أن الفنان القدير حسن حسني ظهر بدور شرفي ضمن أحداث مسلسل "أبو جبل" لمصطفى شعبان، الذي ينافس في دراما رمضان هذا العام.