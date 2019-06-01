تشوبرا وجوناس يزوران ميغان ماركل.. وهذه هديتهما لطفلها

منذ ولادة الطفل الملكي “أرتشي” وقصر “فرغمور كوتاج”، الذي يسكن فيه والدا الطفل دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وميغان هاري، لم يتوقف عن استقبال المهنئين وآخرهم، الزوجان بريانكا تشوبرا ونيك جوناس. وحسب ما ذكرت صحيفة “صن” البريطانية، فإن بريانكا تشوبرا وزوجها نيك جوناس، هما آخر المشاهير الذين تشرّفوا بمقابلة أحد أشهر الأطفال في العالم، حيثُ زار الزوجان ميغان وأرتشي في وندسور في نهاية الأسبوع الماضي.

وكعادة المهنئين، أحضر الزوجان مجموعةً قيمة من هدايا الأطفال من مجوهرات تيفاني الفاخرة، من بينها منفاخ فقاعات بقيمة 250 دولارًا. ورغم أن بريانكا لم تشارك أي صورٍ من لقائها مع صديقتها ميغان وطفلها الرضيع أرتشي، إلا أنها ألمحت إلى أنها كانت في إنجلترا عندما نشرت صورةً عبر “إنستغرام”، يظهر فيها بعض الخبز و”الزبدة البريطانية” على لوح تقطيع خشبي، وعلّقت قائلةً “أين تعتقدون أنني؟”، كما تم تصوير زوجها نيك جوناس في لندن مع أشقائه وهم يروجون لعودتهم الموسيقية. وبهذه الزيارة التي قامت بها بريانكا، لمشاهدة أرتشي وميغان، فإن الشائعات التي تُفيد بخلاف الصديقتين وعدم عودتهما مجددًا تسقط، حيثُ أفادت التقارير بوجود خلافٍ بينهما، عندما لم تحضر الدوقة حفل زفاف صديقتها بريانكا في الهند في ديسمبر الماضي.