نقابة المهن التمثيلية توجه التحية للشركة المتحدة بعد تكفلها بعلاج حسن حسني

وجهت نقابة المهن التمثيلية الشكر والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي يرأسها تامر مرسي، بعد تكفلها بعلاج الفنان الكبير حسن حسني في أزمة مرضه الأخيرة، وذلك من خلال بيان أصدرته النقابة.

وجاء نص البيان كالتالي: "يتقدم مجلس نقابة المهن التمثيلية بخالص الشكر والتقدير للشركة المتحدة برئاسة تامر مرسي علي رعايتها وتكفلها بعلاج الفنان الكبير حسن حسني وهو واحد من رموز الفن المصري والعربي وما

قدمته الشركة هو تكريم للفن وللفنان المصري".يذكر أن الفنان حسن حسني كان قد مر بأزمة صحية خلال الأيام الماضية نُقل علي أثرها إلي المستشفي، ويشارك الفنان الكبير في موسم دراما رمضان من خلال مسلسل "أبو جبل" للفنان مصطفي شعبان، كضيف شرف.