الاثنين.. العرض الخاص لـ "حملة فرعون" في 6 أكتوبر

يقام العرض الخاص لفيلم "حملة فرعون" مساء يوم الإثنين المقبل، في أحد المولات بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بحضور فريق العمل على رأسهم عمرو سعد، وروبى،ومحمود عبد المغنى، ومحمد لطفى، ورامز أمير.
ويذكر أن أحداث فيلم حملة فرعون تحاكى الفيلم الشهير "العظماء السبعة"، ويشارك
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