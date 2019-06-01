الاثنين.. العرض الخاص لـ "حملة فرعون" في 6 أكتوبر

يقام العرض الخاص لفيلم "حملة فرعون" مساء يوم الإثنين المقبل، في أحد المولات بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بحضور فريق العمل على رأسهم عمرو سعد، وروبى،

ومحمود عبد المغنى، ومحمد لطفى، ورامز أمير.

ويذكر أن أحداث فيلم حملة فرعون تحاكى الفيلم الشهير "العظماء السبعة"، ويشارك

في بطولته محمود عبدالمغني، روبي، محمد لطفي، رامز أمير، والإيطالية مايا، والنجم العالمي مايك تايسون، وثور بجورنسون، صاحب شخصية "الجبل" في مسلسل Game of Thrones، ومن تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.