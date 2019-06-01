بالفيديو .. حسام الهوارى يكشف كواليس كليب جامعة الازهر صاحب أعلى مشاهدات على يوتيوب

حقق فيديو كليب أغنية " الدفعة 49 للأمام " الذى قدمه دفعة كلية الطب جامعة الأزهر ردود فعل قوية عبر يوتيوب، وحظى بمشاهدات لم تحدث فى تاريخ الجامعات المصرية ، وهو الفيديو كليب الذى تم تنفيذه خصيصا من اجل الاحتفال بحفل تخرج الدفعة التى تحمل رقم 49 .

تميز الفيديو بروح كوميديه سيطرت على صاغها ببراعة المخرج وصاحب الفكرة حسام عثمان الهوارى ، حيث استخدام تفاصيل الدراسة بكلية الطب ضمن مشاهد تمثيلية فى الكليب ، يؤديها اعضاء الدفعة وتعاون معهم الأساتذه فى الكلية ،الذين تفهموا الفكرة وساهموا فى تنفيذها ، حيث لم يعتد الجمهور المصرى على مشاهدة طلبة كليه الطب

الذى تتسم دراستهم بالجدية فى مواقف كوميديه.

الكليب افتقد الى العنصر الأنثوى باعتبار أن كلية الطب جامعة الأزهر بنين فقط ،و يحمل اسم الشيخ احمد محمد الطيب الذى وافق على مباركته لحفل التخرج ،وهى المره الاولى التى يتم الاحتفال بدفعة ازهرية بهذا الشكل .

فكرة الكليب التى قدمها حسام عثمان اعتمدت على توظيف المواد الدراسية فى كلية الطب لخدمة المحتوى الدرامى ، حيث صور المخاوف التى يواجهها طلبة الطب من التعامل مع الجماجم ، والكوابيس التى يواجهونها فى احلامهم لتعاملهم الدائم مع السكتات القلبية المؤدية

للموت ،وغيرها من الأمراض فى شكل كوميدي يجذب الانتباه ، ليجمعها كلها فى مشاهد تعبر عن جملة "سلامى ياطب ياللى سرقت عمرنا وخلاص شيبتنا "بأعتبار الطب من اطول الكليات فى سنواتها الدراسية والتى تتسم بالصعوبه فى دراستها .

كما تعمد المخرج أختيار فكرة انسانية لجذب الجمهور ، حيث مزج مشاهد الكلية ومشاهد النجاح والدراسة بمشاهد تمثيلية مؤثرة تجمع الطلبة باهلهم وذويهم فى الريف والصعيد ، ليوضح الرسالة التى اراد ان يصل بها من خلال الكليب " اضحك وحب الحياة "

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الأغنية نفسها تميزت ألحانها بالدمج بين اصالة اللغة العربية والأغنية الشهيرة shape of you ، مع مشهد تمثيلى من الاغنية الشهيرة أه لو لعبت يازهر لتستهدف التعبير عن المزج الراقى بين الأجيال المختلفة فى الكلية ، وهى من كلمات د. عباس نبيل ، وغناء د. مصطفى عبده .