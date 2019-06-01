كتب امير فتحي في السبت 1 يونيو 2019 03:55 مساءً - في ظل الانتقادات الكثيرة التي تتعرض لها مسارح السيرك من منظمات الدفاع عن الحيوان والجمعيات الحقوقية .
توجه لأول مرة سيرك في ألمانيا يطلق عليه ” سيركوس رونكالي ” إلى حل يساعدهم في عمل السيرك دون التعرض لأية انتقادات أو إثارة أي غضب .
حيث اعتمد السيرك على تقنية ” الهولوغرام ” والتي تعمل على إظهار بعض الحيوانات في صورة تجسيدية ثلاثية الأبعاد مثل : الفيل والحصان .
وتعتمد العروض بشكل كامل على الحاسوب .
ونال ذلك إعجاب الجمهور واستمتاعهم بالعروض على الرغم من عدم وجود حيوانات حقيقية .
وكانت انتقادات منظمات الدفاع عن الحيوان على أعمال السيرك في أن تدريب بعض الحيوانات مثل الأسود والفيلة يتطلب تعريضها إلى الجوع والضرب حتى تتدرب على بعض الحركات .
والسيرك الألماني هو الأول من نوعه في العالم الذي يعمل بهذا الشكل وغير من طريقة عمله باستغنائه عن كافة الحيوانات التي كان يقدم بها عروضه طيلة عقود ماضية .
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة .. سيرك بدون حيوانات في ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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