نجوم الغناء في حفل إفطار شركة الربيع للإنتاج الفني.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي أقيم حفل إفطار شركة الربيع للإنتاج الفني فى مطعم بيت الكرم بالمهندسين. Advertisements وشهد حفل الإفطار حضور كوكبة من نجوم الغناء وعلي رأسهم الفنان محمد نور، والفنان حمادة الليثي، والفنانة نجوان، والفنان حمزه الصغير، والفنان عصام اسماعيل. كما حضر كل من الفنان محمود المصري، وعبد المنعم ربيع المنتج، والفنانة جنا، والفنانة سالي مطر، وماجد الجارجى، وزيزو فارق، وهاني فاروق، وفريد استايلست، وغيرهم.

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