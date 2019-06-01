الفنانة نهال عنبر تكشف طبيعة مرض محمد نجم وتؤكد: حالته حرجة جدا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أصيب الفنان المصري محمد نجم بجلطة دماغية، وتم نقله على الفور إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى.

الفنانة نهال عنبر، رئيسة اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، كشفت أن محمد نجم أصيب بجلطتين في المخ وليست جلة واحدة، حيث قالت: ” محمد نجم حالته الصحية حرجة جدا، ومازال في غيبوبة تامة داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات بالدقي”.

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وأضافت، في تصريحات صحفية: “محمد نجم كان أصيب بجلطة في المخ منذ فترة ونقل للمستشفى لتلقي العلاج، وبعدها كانت تتحسن حالته قليلاً، ولكن للأسف رغم التحسن الطفيف فوجئنا بإصابته بجلطة ثانية بالمخ وكانت عنيف جداً، وحالته الصحية حاليا حرجة للغاية، ونتمنى من الجميع الدعاء له بالشفاء”.

وكان نجل محمد نجم، قد كشف تفاصيل الأزمة الصحية التي يمر بها والده، حيث قال في تصريحات صحفية، إن والده يرقد حاليا في العناية المركزة بعد إصابته بجلطة دماغية، والتي يعمل الأطباء على إذابتها وطالب جمهوره بالدعاء له، وحرص عدد كبير من النجوم على الدعاء له عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد نجم ممثل كوميدي ولد في يناير عام 1944، بدأ التمثيل في أوائل السبعينيات بأدوار صغيرة في السينما والتليفزيون، اكتسب شهرته من خلال المسرح بعد تقديمه لمسرحيات حققت نجاحا كبيرا منها “عش المجانين”، و”اعقل يا مجنون” و”عبده يتحدى رامبو” و”البلدوزر” و”النمر”، وكان آخر مسرحياته “فتحية بيه” والتي عرضت عام 2018.