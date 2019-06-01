حسن حسني يتعرض لأزمة صحية شديدة تدخله المستشفى.. من تكفل بعلاجه؟

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرض الفنان المصري الكبير حسن حسني لأزمة صحية شديدة، خلال الأيام القليلة الماضية، دخل على إثرها إلى أحد المستشفيات الكبرى.
الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قررت توللي التكلفة والرعاية الكاملة لعلاج الفنان حسن حسني، وهو ما دفع مجلس نقابة المهن التمثيلية، بقيادة الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، لتوجيه بيان تشكر خلاله الشركة على هذا الموقف النبيل.
النقابة قالت في بيانها: “يتقدم مجلس نقابة المهن التمثيلية بخالص الشكر والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على رعايتها وتكفلها بعلاج الفنان الكبير حسن حسني، وهو واحد من رموز الفن المصري والعربي، وما قدمته الشركة المتحدة هو تكريم للفن والفنان المصري”.
يذكر أن الفنان حسن حسني ظهر في الموسم الرمضاني الحالي كضيف شرف في مسلسل “أبو جبل”، بطولة الفنان مصطفى شعبان، والذي يعرض في شهر رمضان 2019.
وحسن حسني من مواليد 15 أكتوبر 1931، أي أنه يبلغ من العمر حاليا 87 عاما، بدأ حياته الفنية في بداية الستينات، إلا أنه لك نجمه في نهاية التسعيناتوبداية الألفينات مع جيل الشباب أمثال أحمد السقا وأحمد حلمي ومحمد هنيدي، حيث قدم معهم عدد كبير من الأفلام منها: “أفريكانو”، و”زكي شان”، و”يا أنا يا خالتي”، وغيرها.
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