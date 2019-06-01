نانسي عجرم تشعل خيمة «ليالي الميرلاند» بحضور كامل العدد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم ختام السهرات الرمضانية لخيمة “ليالي الميرلاند” بمصر الجديدة بحضور كامل العدد من نجوم الفن والمشاهير.

حضرت نانسي بصحبة مدير أعمالها جيجي لامارا وكان في استقبالهما ال dj العالمي ياسر الحريري منظم سهرات “ليالي الميرلاند”، وصعدت النجمة اللبنانية على خشبة المسرح مرتدية سواريه أسود خطف أنظار الجميع.

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نانسي افتتحت حفلها بأغنية “ماتيجي هنا وأنا أحبك” بعدها حرصت علي تحية الجمهور وتهنئتهم برمضان وقدوم عيد الفطر، ثم انطلقت لتقدم عدد كبير من أغانيها المميزة التي تألقت بها طوال مشوارها الفني منها “يا بنات “، “أخاصمك آه”، “قول تاني كده”، “يا سلام”، “إحساس جديد”، “معقولة الغرام”، و”انت مصري” .. بالإضافة إلى “بدنا نولع الجو”، وغيرها ممن تفاعل معها الجمهور في أجواء ساحرة .

وكان ضمن الحضور ماجد المصري، ونهال عنبر ، والفنانة هيدي كرم ، والمذيعة شيماء حافظ، والمذيع محمد نشأت، وغيرهم ممن كان في استقبالهم شركاء “ليالي الميرلاند” ناصر سالم وأبو بكر الكفافي ومحمد عبد المقصود .

ويقوم بتنظيم سهرات خيمة “ليالي الميرلاند” ال dj ياسر الحريري بمواصفات لايف عالمية من حيث الإضاءة لوليد الحريري وصوت عاصم السيد.