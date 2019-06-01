حفل أوكا وأورتيجا كامل العدد في خيمة مود سوينج.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

تمكن حفل أوكا وأورتيجا، والذي أقيم في خيمة مود سوينج بأرض ناينتي أفينيو بالتجمع الخامس من أن يرفع لافتة كامل العدد.

أوكا وأورتيجا قاما بتقديم عدد من الأغاني من المعروفة لهم عند الجمهور، وهي: “ألعب يالا، ودلع بنات، وهنولع، والمارد، والنية صافية، والناس عايزة إيه، ولما عم الحاج يعدي، والجنس الناعم، وأنا كداب، وهاتي بوسة يا بت”.

Advertisements

كما قاموا بتقديم مهرجان “لغة العيون” والذي طرح مؤخرا وتخطي حاجز الـ 9 ملايين مشاهدة منذ طرحه علي موقع الـ “يوتيوب”، وشهد الحفل تجاوب وتفاعل كبير من الجمهور الذي حضر الخيمة خاصة من الأطفال الذين وقفوا معهم علي المسىرح وقاموا بالرقص والغناء معهم وطالبوهم بإعادة مجموعة أخرى من الأغاني.

كما قام أوكا وأورتيجا بالحصول علي صورة جماعية مع الأطفال وغنوا معهم كورال أغنية تتر مسلسل “سوبر ميرو”.

وكان أوكا وأورتيجا قد قاما مؤخرا بإحياء داخل خيمة “سهراية” بحضور عدد كبير من الأسر ورواد المكان، بمشاركة المطربة بوسي، وأحيا أوكا وأورتيجا أجواء المكان بأغاني المهرجانات الخاصة بهم والتي تفاعل معها الجميع، وقد حرصوا جميعاً على التقاط الصور التذكارية مع الجمهور قبل مغادرة السهرة.