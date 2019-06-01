مصطفى حجاج يشعل خيمة «سهراية».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا المطرب الشعبي مصطفى حجاج حفل خمية “سهراية” داخل فندق تريامف القاهرة الجديدة بحضور كامل العدد.

وحضر حجاج بصحبة مدير أعماله ميمي فؤاد، وقدم عدد كبير من أغانيه المميزة منها: “خطوة، زحمة حياتى، يا منعنع، يا لوز مقشر، الوجع، مبحنلهاش، انا بتقطع من جوايا، اللى يقدر يتقدر، 100 وش:، وغيرها ممن تفاعل معها الجميع حتي قرب مدفع الإمساك.

وحفلات خمية “سهراية” من تنظيم العالمي وليد منصور ود.ماجد حسني وكان ضمن الحضور كابتن هاني رمزي، والإعلامي خالد عليش.

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وكان مصطفى حجاج قد وقع مؤخرا ضحية لمقلب الفنان رامز جلال في برنامجه “رامز في الشلال”، والذي يتم تصويره في إندونيسيا.

وتعرض “حجاج”، للإصابة في فقرة النهر، والتي نتجت عن اصطدام الزورق بإحدى الصخور، وكانت سببًا في صعوبة صعوده إلى الجبل والذي يتواجد فيه الفقرة الأهم في البرنامج وهي “الغوريلا”، والتي يتنكر رامز جلال، في شخصيتها، وكعادته سخر رامز جلال، من إصابة حجاج، وعدم قدرته على الصعود مؤكدًا أن ذلك نتيجة شربه للشيشة.

وسجل مصطفى حجاج، هروب أول نجم من غوريلا رامز جلال، منذ بداية البرنامج في هذا الموسم، وذلك بعدما رفض النظر إلى الغوريلا، وفر هاربًا إلى المياة الأمر الذي تسبب في سقوطه من على السلم.

واضطر رامز جلال، للكشف عن المقلب، وأكد مصطفى حجاج، أنه كان يتعرض للإصابة الشديدة بسبب هذه القفزة التي تعرض لها، وبعدها قدم مع رامز جلال، عدد من الأغاني التي اشتهر بها.