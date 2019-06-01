ريم مصطفى ضيفة شرف «ولاد رزق»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تستعد الفنانة المصرية ريم مصطفى على المشاركة كضيفة شرف فى فيلم “ولاد رزق – عودة أسود الأرض” للنجم أحمد عز وإخراج طارق العريان، حيث تظهر ريم فى 4 مشاهد من العمل ومن المقرر تصويرهم بعد عيد الفطر المقبل، حيث إن العمل متوقف فى الوقت الحالى بسبب الانشغال بدراما رمضان.
والعمل مرشح للعرض فى موسم عيد الأضحى القادم 2019 ويشارك في بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داود وكريم قاسم وخالد الصاوي ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل واياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.
ويعد فيلم “ولاد رزق – عودة أسود الأرض” المشاركة الثانية للفنانة ريم مصطفى فى السينما بعد تقديمها فيلم “مش رايحين فى داهية” مع مى سليم وبشرى وونبيل عيسى عمر السعيد وأحمد صلاح حسنى للمخرج أحمد صالح، وذلك رغم نجاحها فى الدراما التليفزيونية وتقديمها العديد من المسلسلات الناجحة وتواجدها بشكل سنوى فى الدراما.
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