فيديوجراف.. ماذا يفعل الترجي والوداد مع الحكم الجامبي جاساما؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختارت لجنة الحكام، التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الجامبي باكاري جاساما حكما لإدارة المباراة التي ستجمع بين الوداد المغربي والترجي التونسي، الجمعة، بملعب رادس، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكانت مواجهة الذهاب التي احتضنها مجمع الأمير مولاي عبدالله الرياضي بمدينة الرباط، انتهت على نتيجة التعادل الإيجابي 1-1.

وتستعرض "العين الرياضية" في الفيديوجراف التالي نتائج الوداد والترجي مع الحكم المونديالي جاساما.