خاص- مجد موصللي يُطلق “تكرم” اليوم

يستعد الفنان مجد موصللي لإطلاق أغنيته الجديدة اليوم السبت والتي تحمل عنوان “تكرم” من كلمات عامر لاوند، الحان سليم سلامة وتوزيع عمر صباغ ودائماً من انتاج شركة تايغا.

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الأغنية ستصبح متوفرة على قناة “موصللي” الرسمية عبر موقع يوتيوب وصفحاته الخاصة وموقع انغامي اليوم على ان يوزعها رسمياً الأسبوع المقبل على جميع التلفزيونات والإذاعات اللبنانية والفضائية.

الأغنية جديدة بإمتياز وكما عودنا مجد في نجاحاته السابقة من المتوقع أن تنال الأغنية رواجاً كبيراً ونجاحاً مبهراً.

ويجدر بالذكر ان الاغنية صورت على طريقة الڤيديو كليب في اوكرانيا تحت ادارة المخرجة هيفا الفقيه.