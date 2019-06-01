كيف ردت كلوي كارداشيان على تعليق يتهمها بإقامة علاقة مع زوج شقيقتها السابق؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - إثارة الجدل دائمًا ما تكون عنوان عائلة كارداشيان، سواء بسبب جرأة الإطلالات أو الأخبار المثيرة.

ومؤخرًا، أثارت كلوي كارداشيان جدلًا بين متابعيها على "إنستغرام" بعد نشرها مجموعة صور لها مع سكوت ديسيك، احتفالًا بعيد ميلاده الـ 36، حيث ظهرت في إحدى الصور برفقة "سكوت" في حوض استحمام.

وبما أن "سكوت" هو الزوج السابق لـ "كورتني"، أثارت صورة حوض الاستحمام ضجة كبيرة من متابعي "كلوي"، والذي سرعان ما اتهمها البعض بأنها خانت شقيقتها مع زوجها السابق، حيث قال أحد المستخدمين يدعى "فرانميستي": "أرفض التصديق بأنهما لم يقيما علاقة من قبل".

وفي حين أن "كلوي" لم ترد آنذاك على الاتهامات، إلا أنه وفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، ردت "كلوي" على تعليق "فرانميستي"، وقالت: "أنا أشفق عليك، لأنه يبدو أنه ليس لديك أي علاقات في حياتك يمكن أن تكون أفلاطونية".

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وأضافت: "ليس لديك علاقات حيث يحبك شخص ما حقًا ويهتم بك دون أي مقابل إلى جانب الصداقة، فسكوت يعد من المقربين في عائلتي، فعائلتنا وبما في ذلك سكوت، واجهنا العديد من الأمور سويًا ويحب بعضنا بعضًا بشدة بسبب كل ما مررنا به".

لم ينته الأمر بالنسبة لـ "كلوي" هنا، حيث استكملت ردها، وقالت: "أصلي حقًا من أجل أن تحظى بعلاقات حب صحية في حياتك، والتي تكون مبنية على العطاء والأخذ، أتمنى أن يكون لديك بعض العلاقات في حياتك التي لا تتطلب إقامة علاقة حميمة، كما آمل أن تتوقف عن قول تلك الكلمة البذيئة".

يجدر بالذكر أن "كلوي" تعرف "سكوت" منذ عام 2006 بعد فترة وجيزة من لقائه بـ "كورتني" في المكسيك، حتى استمرت علاقته بشقيقتها وتزوجا وأنجب منها 3 أطفال، "مايسون" (9 سنوات) و"بينيلوبي" (6 سنوات)، و"رين" (4 سنوات)، قبل الانفصال في 2015.

وحتى الآن، لا تزال تجمع علاقة طيبة بين "سكوت" وعائلة كارداشيان، رغم الانفصال.